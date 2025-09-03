Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Неделя до выборов, начало учебного года и перемены в псковском футболе

Стали известны подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Главные темы, которые сегодня обсудят Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский: Выборы на финишной прямой. Неделя до голосования - подводим предварительные итоги кампании;

Начало нового учебного года. Нужны ли изменения в школах и в целом в системе образования, и если нужны — то какие?

Перемены в футболе. Что в задачнике у нового гендиректора ФК «Псков» Ивана Штылина? Есть ли шанс на возрождение у нас «спорта №1»? Телефон прямого эфира — 56-73-72.