«Сообразим на троих»: Неделя до выборов, начало учебного года и перемены в псковском футболе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 сентября.
Главные темы, которые сегодня обсудили Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский:
- Выборы на финишной прямой. Неделя до голосования - подводим предварительные итоги кампании;
- Начало нового учебного года. Нужны ли изменения в школах и в целом в системе образования, и если нужны — то какие?
- Перемены в футболе. Что в задачнике у нового гендиректора ФК «Псков» Ивана Штылина? Есть ли шанс на возрождение у нас «спорта №1»?