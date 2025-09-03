«Сообразим на троих»: Неделя до выборов, начало учебного года и перемены в псковском футболе. ВИДЕО

Интерактив: Нет квитанции – нет денег

Общество

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 сентября. Главные темы, которые сегодня обсудили Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский: Выборы на финишной прямой. Неделя до голосования - подводим предварительные итоги кампании;

Начало нового учебного года. Нужны ли изменения в школах и в целом в системе образования, и если нужны — то какие?

Перемены в футболе. Что в задачнике у нового гендиректора ФК «Псков» Ивана Штылина? Есть ли шанс на возрождение у нас «спорта №1»?