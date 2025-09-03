Общество

Фильм «Красный шелк» с эпизодами из Псковской области представили в Китае

В Китае прошла премьера исторического детективного блокбастера «Красный шелк» , ранее показанного в России. 4 сентября в Пекине собрались тысячи зрителей, которые выстроились в очереди за билетами.

Встреча с создателями и актерами, включая Милоша Биковича и Чжэн Ханьи, стала приятным бонусом. Картина выйдет в широкий прокат 6 сентября.

Внимание к премьере «Красного шелка» приковано на самом высоком уровне. Она приурочена к визиту Владимира Путина в КНР для участия в саммите ШОС и параде по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, пишут «Известия».

Напомним, часть фильма была отснята в Псковской области.