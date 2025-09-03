Общество

Вся жизнь детей теперь в телефонах — Евгений Васильев

Об адаптации ребенка к школе рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Семейные ценности».

«Детям в первую очередь нужна дисциплина. Когда мы говорим о здоровье, важно само определение: полное физическое, психическое и эмоциональное благополучие человека, а не только отсутствие каких-то видимых дефектов. Соответственно, мы понимаем, что нужно готовить не только физическую форму ребёнка, но и помогать ему адаптироваться к школе и к одноклассникам. Они вышли из детского сада. Теперь нужно делать домашнее задание, трудиться и соблюдать распорядок дня», - сказал Евгений Васильев.

Врач утверждает, что задача родителя - приучить ребёнка к распорядку дня. Также он порекомендовал поставить мобильные телефоны на родительский контроль, строго отслеживать, в каких социальных сетях сидит ребёнок.

«Сейчас вся их жизнь там. И эта жизнь может быть такой, что даже мы не залезем на те сайты или ресурсы, в которых сидят дети. Наша задача - сберечь их в социальном и психическом плане, потому что ребёнок может столкнуться с буллингом и другими проблемами», - поделился своим мнением врач.