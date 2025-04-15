«Дневной дозор»: Как победить буллинг в школах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с буллингом в школах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Буллинг, или травля - это постоянные намеренные негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей. Буллинг может проявляться в самых разных формах. Это и распространение слухов, и угрозы, и физическое или словесное нападение, а также исключение ребенка из группы, его изоляция. Универсальный рецепт для того, чтобы справиться с этим явлением, до сих пор не найден. Озаботились проблемой и депутаты Госдумы - они предложили переводить школьников в спецучреждения за травлю.
По мнению авторов законодательной инициативы, школьников, которые занимаются буллингом, «нарушают права на образовательный процесс других учеников», надлежит изолировать. Можно на домашнее обучение, но идеально — в спецучреждения. Возможно, угроза попадания в «детскую трудовую колонию» остудит горячие головы многих подростков, которые пока упиваются своей безнаказанностью. Другое дело, что выпускники этих спецучреждений, без сомнения, будут незамедлительно пополнять ряды приверженцев криминального образа жизни.
Есть ли у проблемы школьного буллинга решение? Если да, то какое? Поможет ли справиться с этим негативным явлением отправка школьников в спецучреждения за травлю? Об этом — в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».
«Нет плохих детей - есть дети, которым плохо», считает психолог Руслана Скородумова. Направление детей в спецучреждение, на ее взгляд, не является решением проблемы - пребывание в них не делает детей добрее. Поэтому она предлагает проводить в школах беседы с психологом, а педагогам обращать больше внимание не только на тех, кто занимается травлей, но и на тех, кого травят.
Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»
Многодетная мать, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова тоже отнеслась к инициативе негативно. Она, как и Руслана Скородумова, убеждена, что педагогам нужно обращать больше внимания на детей, которые подвергаются травле, усилить воспитательную работу внутри школы, увеличить количество педагогов, которые занимаются сопровождением детей в школе и помогают подросткам выстраивать взаимоотношения друг с другом правильно. А отправка школьников, занимающихся травлей сверстников, в спецучреждение, по мнению многодетной мамы, только «угробит» их жизнь.
Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова считает, что «нет плохих детей, есть плохие взрослые» и проблема кроется не в детях, а в учителях, которые выделяют учеников по каким-либо признакам и тем самым подвергают их травле со стороны своих сверстников. Она предлагает вводить комплекс мер по работе с педагогами.
Директор псковской гимназии №29 Елена Синёва говорит о том, что сразу же выносить приговор и переводить ребенка в спецучреждение за буллинг — не решение проблемы. И предлагает действовать совместными усилиями родителей, детей и педагогов.
Заслуженный учитель России Владимир Орлов тоже поделился своими мыслями по поводу этой инициативы. Он думает, что отправка зачинщиков школьной травли в спецучреждения — это крайняя мера, и применять ее нужно только в отношении тех учащихся, которые представляют угрозу для своих сверстников. В то же время Владимир Орлов успокоил родителей школьников нашего региона, отметив, что в Псковской области подобные случаи - большая редкость.
Педагог и историк Татьяна Пасман утверждает, что все те меры борьбы с буллингом, которые сейчас в распоряжении школ, в том числе спецучреждений, не работают. «Косметическими средствами и покойника можно превратить в практически живого, но живым он от этого не станет», - добавила Татьяна Пасман, пояснив, что не нужно пытаться решать серьезные проблемы подобными методами. Нужно разобраться, почему не работает существующий инструментарий, а не ужесточать наказание. Также она предложила комплекс мер, которые, по ее мнению, помогут решить проблему травли в школах.
А что на этот счет думают сами дети? Специально для нашей программы уполномоченный по правам человека в Псковской области Наталия Соколова узнала точку зрения ребят из школьного учебного самоуправления и Детсовета. Так, по мнению детей, меры, подобные отправке школьных агрессоров в спецучреждения, только вызовут у них еще большую агрессию. Наталия Соколова же считает, что травля — это болезнь коллектива, а в здоровом коллективе нет места для такого явления. А вот, что она думает касательно самой инициативы законотворцев.
Почему министерство образования и законодатели находят время и ресурсы на бесконечные эксперименты со школой? Огромное количество времени и усилий тратится на введение в школьную программу все новых дисциплин: от «Разговоров о важном» до возвращения начальной военной подготовки. В тоже время проблема буллинга в школах практически игнорируется и в отдельных случаях приводит к трагическим последствиям. Кто должен заниматься развитием в детях таких качеств как человечность, доброта и сострадание? Школа или семья? Авторы инициативы об отправке школьников в спецучреждения за буллинг нашли для себя простой ответ на целый ряд чрезвычайно сложных вопросов. Но наши сегодняшние спикеры пришли к единогласному мнению, что для решения проблемы буллинга среди школьников нужен целый комплекс мер, и участвовать в нем должны не только дети, но и родители совместно с учителями. А простая изоляция агрессоров в спецучреждениях решить такую серьезную проблему не поможет.
Александра Братчикова