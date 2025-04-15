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Общество

«Дневной дозор»: Как победить буллинг в школах?

15.04.2025 13:21|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с буллингом в школах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Буллинг, или травля - это постоянные намеренные негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей. Буллинг может проявляться в самых разных формах. Это и распространение слухов, и угрозы, и физическое или словесное нападение, а также исключение ребенка из группы, его изоляция. Универсальный рецепт для того, чтобы справиться с этим явлением, до сих пор не найден. Озаботились проблемой и депутаты Госдумы - они предложили переводить школьников в спецучреждения за травлю.

По мнению авторов законодательной инициативы, школьников, которые занимаются буллингом, «нарушают права на образовательный процесс других учеников», надлежит изолировать. Можно на домашнее обучение, но идеально — в спецучреждения. Возможно, угроза попадания в «детскую трудовую колонию» остудит горячие головы многих подростков, которые пока упиваются своей безнаказанностью. Другое дело, что выпускники этих спецучреждений, без сомнения, будут незамедлительно пополнять ряды приверженцев криминального образа жизни.

Есть ли у проблемы школьного буллинга решение? Если да, то какое? Поможет ли справиться с этим негативным явлением отправка школьников в спецучреждения за травлю? Об этом — в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

«Нет плохих детей - есть дети, которым плохо», считает психолог Руслана Скородумова. Направление детей в спецучреждение, на ее взгляд, не является решением проблемы - пребывание в них не делает детей добрее. Поэтому она предлагает проводить в школах беседы с психологом, а педагогам обращать больше внимание не только на тех, кто занимается травлей, но и на тех, кого травят.

Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»

«Необходимо проводить специальные классные часы, чтобы делать коллектив более сплоченным, более добрым. Потому что помощь нужна не только ребенку, который травит, но и страдающему от буллинга. И учить этих деток уметь постоять за себя. Поэтому я думаю, что если психолог будет проводить социометрию в классе время от времени, он сможет выявить такие ситуации. Однако важно не только выявлять проблемы, но и предлагать решения, которые не приведут к увеличению количества детей, оказывающих давление на других. Психолог может проводить занятия, направленные на улучшение климата в классе, но не следует делать это постоянно».

Многодетная мать, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова тоже отнеслась к инициативе негативно. Она, как и Руслана Скородумова, убеждена, что педагогам нужно обращать больше внимания на детей, которые подвергаются травле, усилить воспитательную работу внутри школы, увеличить количество педагогов, которые занимаются сопровождением детей в школе и помогают подросткам выстраивать взаимоотношения друг с другом правильно. А отправка школьников, занимающихся травлей сверстников, в спецучреждение, по мнению многодетной мамы, только «угробит» их жизнь.

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«Я лично категорически против такого способа борьбы как отправка в спецучреждение. Это вообще не метод, это самый простой способ решения вопроса. Не разрулили, не поняли, вовремя не выявили - иди в спецучреждение. Тот ребенок, который этот вопрос создал, а ведь ему, организатору буллинга, тоже очень плохо. Ведь от хорошей атмосферы в доме, от благоприятного состояния внутри своей души такими злобными вещами не будешь заниматься».

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова считает, что «нет плохих детей, есть плохие взрослые» и проблема кроется не в детях, а в учителях, которые выделяют учеников по каким-либо признакам и тем самым подвергают их травле со стороны своих сверстников. Она предлагает вводить комплекс мер по работе с педагогами.

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«Учить выстраивать диалог, учить тому, чтобы была безоценочность в действиях. Это относится в особенности к педагогам, которые имеют длительный стаж. Нужна комплексная работа непосредственно не только с детьми, но и со взрослыми. И, наверное, со взрослыми это даже важнее».

Директор псковской гимназии №29 Елена Синёва говорит о том, что сразу же выносить приговор и переводить ребенка в спецучреждение за буллинг — не решение проблемы. И предлагает действовать совместными усилиями родителей, детей и педагогов.

«Необходимы индивидуальные встречи и совместные беседы. В каждой школе должна быть очень крепкая, сильная служба сопровождения в лице психолога и социального педагога, которые активно работают над этой проблемой. Должна быть заинтересованность родителя в решении этой проблемы. И со стороны тех ребят, которые буллят, и со стороны тех, кого буллят».

Заслуженный учитель России Владимир Орлов тоже поделился своими мыслями по поводу этой инициативы. Он думает, что отправка зачинщиков школьной травли в спецучреждения — это крайняя мера, и применять ее нужно только в отношении тех учащихся, которые представляют угрозу для своих сверстников. В то же время Владимир Орлов успокоил родителей школьников нашего региона, отметив, что в Псковской области подобные случаи - большая редкость.

«В конце концов, есть классный руководитель. Если он замечает, что ученик ведёт себя неадекватно, а его родители не могут повлиять на ситуацию и это мешает учебному процессу, то необходимо собрать все необходимые документы и перевести такого ребёнка в специальную школу или в отдел нашего центра образования, где занимаются трудными подростками».

Педагог и историк Татьяна Пасман утверждает, что все те меры борьбы с буллингом, которые сейчас в распоряжении школ, в том числе спецучреждений, не работают. «Косметическими средствами и покойника можно превратить в практически живого, но живым он от этого не станет», - добавила Татьяна Пасман, пояснив, что не нужно пытаться решать серьезные проблемы подобными методами. Нужно разобраться, почему не работает существующий инструментарий, а не ужесточать наказание. Также она предложила комплекс мер, которые, по ее мнению, помогут решить проблему травли в школах.

Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Во-первых, необходимо наличие настоящих специалистов, таких как психологи и социальные педагоги, а также наличие времени у них на профилактическую работу. Необходима именно эффективная профилактика, а не действия по случившемуся. Во-вторых, необходимо создать в школе и в обществе позитивную социальную и образовательную среду. Эта среда должна показывать, к чему могут привести такие действия, а не прославлять их. Также важно демонстрировать положительные примеры, которые будут вдохновлять детей, а не вызывать у них чувство назидательности. Кроме того, необходимо обучать детей психологической защите и основам обществознания. Однако сейчас эти предметы исключаются из школьной программы, а ведь именно в основной школе они могут быть особенно полезны. Также важно развивать навыки самоуправления, поскольку, если дети будут заниматься этим самостоятельно, они смогут лучше понять, как устроена школа и как в ней функционирует система управления. Ранее предлагалось ввести в школах должность уполномоченного по правам всех участников образовательного процесса, а не только школьников. Это могло бы стать ещё одним шагом к созданию более справедливой и безопасной школьной среды. Мне кажется, что такая должность в управлении будет эффективна, если будет работать качественно. И, конечно, реально действующие законы».

А что на этот счет думают сами дети? Специально для нашей программы уполномоченный по правам человека в Псковской области Наталия Соколова узнала точку зрения ребят из школьного учебного самоуправления и Детсовета. Так, по мнению детей, меры, подобные отправке школьных агрессоров в спецучреждения, только вызовут у них еще большую агрессию. Наталия Соколова же считает, что травля — это болезнь коллектива, а в здоровом коллективе нет места для такого явления. А вот, что она думает касательно самой инициативы законотворцев.

«Мне кажется, что идея собрать всех этих ребят в одном месте не имеет здравого смысла. Всем им нужна помощь: и тем, кто проявляет агрессию, и тем, кто стал её жертвой».

Почему министерство образования и законодатели находят время и ресурсы на бесконечные эксперименты со школой? Огромное количество времени и усилий тратится на введение в школьную программу все новых дисциплин: от «Разговоров о важном» до возвращения начальной военной подготовки. В тоже время проблема буллинга в школах практически игнорируется и в отдельных случаях приводит к трагическим последствиям. Кто должен заниматься развитием в детях таких качеств как человечность, доброта и сострадание? Школа или семья? Авторы инициативы об отправке школьников в спецучреждения за буллинг нашли для себя простой ответ на целый ряд чрезвычайно сложных вопросов. Но наши сегодняшние спикеры пришли к единогласному мнению, что для решения проблемы буллинга среди школьников нужен целый комплекс мер, и участвовать в нем должны не только дети, но и родители совместно с учителями. А простая изоляция агрессоров в спецучреждениях решить такую серьезную проблему не поможет.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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