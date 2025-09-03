Общество

Евгений Васильев: Многие люди сейчас подвержены социальной изоляции

О проблеме изоляции рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Семейные ценности».

«Мы сейчас полностью изолированы в своих квартирах. Никто не знает, как зовут соседей по подъезду, мы стараемся их избегать, как будто это не наш мир. У каждого своё маленькое звено. Также и в классах. Там идёт конкуренция, и не только среди детей, но и среди их родителей» - сказал Евгений Васильев.

На примере гаджетов он также объясняет, что если ребёнок будет отличаться от детей в классе, то он будет чувствовать себя изгоем.

«Ребёнок будет копить гнев в отношении родителей или сделает всё, чтобы у него этот телефон был», - поясняет врач.