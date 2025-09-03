Общество

В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района

Исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области успешно выполнила работы по изготовлению и монтажу металлического навеса для сценической площадки в рамках заключенного государственного контракта с администрацией Тямшанской волости Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Работы велись в два этапа. На первом осужденные, трудоустроенные на участке металлообработки, изготовили прочный металлический каркас будущей конструкции. На втором монтажная бригада, состоящая из осужденных УФИЦ при ИК-4, осуществила ее доставку к месту назначения и под руководством сотрудников ИК-4 провела все необходимые установочные работы. Было оборудовано основание (планшет) сцены, смонтирован каркас, а также выполнена обшивка крыши и стен профилированным листом.

Готовый навес, местом дислокации которого станет деревня Адворицы Тямшанской волости, представляет собой современную сборно-разборную конструкцию. Это позволяет при необходимости демонтировать ее и переместить в другое место, что повышает универсальность и удобство использования объекта во время проведения различных культурно-массовых мероприятий на территории волости.