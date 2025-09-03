Псковcкая обл.
ещё Общество
 
 
 
Самое популярное
 
Общество

В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района

05.09.2025 16:12|ПсковКомментариев: 0

Исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области успешно выполнила работы по изготовлению и монтажу металлического навеса для сценической площадки в рамках заключенного государственного контракта с администрацией Тямшанской волости Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Работы велись в два этапа. На первом осужденные, трудоустроенные на участке металлообработки, изготовили прочный металлический каркас будущей конструкции. На втором монтажная бригада, состоящая из осужденных УФИЦ при ИК-4, осуществила ее доставку к месту назначения и под руководством сотрудников ИК-4 провела все необходимые установочные работы. Было оборудовано основание (планшет) сцены, смонтирован каркас, а также выполнена обшивка крыши и стен профилированным листом.

Готовый навес, местом дислокации которого станет деревня Адворицы Тямшанской волости, представляет собой современную сборно-разборную конструкцию. Это позволяет при необходимости демонтировать ее и переместить в другое место, что повышает универсальность и удобство использования объекта во время проведения различных культурно-массовых мероприятий на территории волости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
05.09.2025, 16:120 В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района
05.09.2025, 15:570 Евгений Васильев: Многие люди сейчас подвержены социальной изоляции 05.09.2025, 15:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 5 сентября 05.09.2025, 15:520 «Серебряная вечеринка» и программа «Продлеваю лето» ждут гостей псковских ТЦ 05.09.2025, 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове
05.09.2025, 15:430 Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!» 05.09.2025, 15:380 Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным 05.09.2025, 15:350 В Псковской области в партии молдавских слив обнаружен западный цветочный трипс 05.09.2025, 15:340 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы
05.09.2025, 15:300 2,6 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области 05.09.2025, 15:250 До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 6 сентября 05.09.2025, 15:160 Нашествие ядовитых пауков зафиксировали на юге России 05.09.2025, 15:150 Органные шедевры Мендельсона прозвучат для псковичей 7 сентября
05.09.2025, 15:040 Росстат отметил замедление роста промпроизводства в июле до 0,7% 05.09.2025, 14:520 Под ногами Довмонта: что нашли археологи на месте будущего памятника в Пскове 05.09.2025, 14:510 В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка 05.09.2025, 14:480 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия. ВИДЕО
05.09.2025, 14:322 Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе 05.09.2025, 14:260 Ольга Евстигнеева: Каждый ветеран находится на нашем обеспечении 05.09.2025, 14:210 Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Стругах Красных 05.09.2025, 14:180 С охранной организации взыскали почти миллион рублей за кражу денег из великолукского магазина 
05.09.2025, 14:120 Более 26 млн рублей составил ущерб от пожаров в Псковской области с начала года 05.09.2025, 14:050 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк 05.09.2025, 13:580 Подготовку к отопительному сезону обсудили в Великолукской гордуме 05.09.2025, 13:500 Вся жизнь детей теперь в телефонах — Евгений Васильев
05.09.2025, 13:470 Туман ожидается на территории Псковской области ночью и утром 6 сентября 05.09.2025, 13:420 Новоржевских фермеров предупредили о вспышке африканской чумы свиней 05.09.2025, 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности? 05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены
05.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Евгением Васильевым 05.09.2025, 13:030 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках 05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 05.09.2025, 12:470 Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash
05.09.2025, 12:440 44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года 05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом 05.09.2025, 12:300 Как сберечь здоровье детей, расскажет доктор Васильев в программе «Семейные ценности» 05.09.2025, 12:280 Приставы взыскали с опочанина 95 тысяч рублей за некачественный фундамент бани
05.09.2025, 12:160 Гражданина Азербайджана задержали за изготовление нарезного оружия в Гдовском районе 05.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 11:590 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдет в Пскове 05.09.2025, 11:460 Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности — аналитики
05.09.2025, 11:390 Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить 05.09.2025, 11:310 Союз нарушимый 05.09.2025, 11:270 Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу 05.09.2025, 11:250 Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове
05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 05.09.2025, 11:090 В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий 05.09.2025, 11:020 В московском музее «Царь-макет» расположился мини-Псков  05.09.2025, 10:500 ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады
05.09.2025, 10:451 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 05.09.2025, 10:310 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ 05.09.2025, 10:300 Псковичи передали семье из Витебского района останки красноармейца 05.09.2025, 10:170 Хозпостройка горела в островской деревне Оловяшкино
05.09.2025, 10:030 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 09:530 Почти 30% псковичей согласны на «серую» зарплату — опрос 05.09.2025, 09:410 ИТ-холдинг Т1 возглавил Дмитрий Харитонов 05.09.2025, 09:380 Жилой дом сгорел на улице Подгорной в Новоржеве
05.09.2025, 09:300 Конец ужасной эпохи 05.09.2025, 09:150 Матч «Луки-Энергия» — «Спартак-2» в Великих Луках пройдет без зрителей 05.09.2025, 09:001 В ГД предложил компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам 05.09.2025, 08:400 В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей
05.09.2025, 08:200 Спрос на ипотеку на вторичное жилье резко вырос в августе 05.09.2025, 08:000 Утренний запуск аэростатов прошел на фестивале воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО 05.09.2025, 07:300 Фильм «Красный шелк» с эпизодами из Псковской области представили в Китае 05.09.2025, 07:000 Международный день благотворительности отмечают 5 сентября
04.09.2025, 22:000 Что делать, если ребенок проглотил инородный предмет, рассказал фельдшер 04.09.2025, 21:400 В России запустили конвейерную линию сборки космических аппаратов 04.09.2025, 21:210 Центр соцпомощи, детский сад и библиотеки посетила делегация Псковского района в побратимском муниципалитете 04.09.2025, 21:002 США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности - СМИ
04.09.2025, 20:370 Псковичи могут принять участие в конкурсе «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество» 04.09.2025, 20:220 Псковских выпускников приглашают обучаться в вузах ФСБ 04.09.2025, 19:590 В Псковской области выявлены сельхозугодия, зарастающие борщевиком Сосновского 04.09.2025, 19:380 В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива
