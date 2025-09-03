Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Псков летние террасы
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 03.09.2025 17:200 Псковичи и сибиряки договорились укреплять межпарламентские связи для сохранения исторической памяти 05.09.2025 16:120 В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района 05.09.2025 15:570 Евгений Васильев: Многие люди сейчас подвержены социальной изоляции 05.09.2025 15:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 5 сентября 05.09.2025 15:520 «Серебряная вечеринка» и программа «Продлеваю лето» ждут гостей псковских ТЦ 05.09.2025 15:430 Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области в партии молдавских слив обнаружен западный цветочный трипс

05.09.2025 15:35|ПсковКомментариев: 0

На складе временного хранения в Псковской области специалист Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявил живое имаго западного цветочного трипса в импортной партии свежих слив, выращенных в Республике Молдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В 20,1 тонны слив было лабораторно подтверждено наличие карантинного объекта, являющегося переносчиком вирусных заболеваний растений. 

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации по решению собственника заражённая партия косточковых плодов будет уничтожена.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 201 человек
05.09.2025, 16:290 Реплика Константина Калиниченко: Импотенция, как и было сказано 05.09.2025, 16:280 Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове 05.09.2025, 16:120 В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района 05.09.2025, 16:080 Подростка из Пустошки будут судить за фейк о готовящемся взрыве школы
05.09.2025, 15:570 Евгений Васильев: Многие люди сейчас подвержены социальной изоляции 05.09.2025, 15:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 5 сентября 05.09.2025, 15:520 «Серебряная вечеринка» и программа «Продлеваю лето» ждут гостей псковских ТЦ 05.09.2025, 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове
05.09.2025, 15:430 Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!» 05.09.2025, 15:380 Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным 05.09.2025, 15:350 В Псковской области в партии молдавских слив обнаружен западный цветочный трипс 05.09.2025, 15:340 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы
05.09.2025, 15:300 2,6 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области 05.09.2025, 15:250 До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 6 сентября 05.09.2025, 15:160 Нашествие ядовитых пауков зафиксировали на юге России 05.09.2025, 15:150 Органные шедевры Мендельсона прозвучат для псковичей 7 сентября
05.09.2025, 15:040 Росстат отметил замедление роста промпроизводства в июле до 0,7% 05.09.2025, 14:520 Под ногами Довмонта: что нашли археологи на месте будущего памятника в Пскове 05.09.2025, 14:510 В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка 05.09.2025, 14:480 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия. ВИДЕО
05.09.2025, 14:322 Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе 05.09.2025, 14:260 Ольга Евстигнеева: Каждый ветеран находится на нашем обеспечении 05.09.2025, 14:210 Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Стругах Красных 05.09.2025, 14:180 С охранной организации взыскали почти миллион рублей за кражу денег из великолукского магазина 
05.09.2025, 14:120 Более 26 млн рублей составил ущерб от пожаров в Псковской области с начала года 05.09.2025, 14:050 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк 05.09.2025, 13:580 Подготовку к отопительному сезону обсудили в Великолукской гордуме 05.09.2025, 13:500 Вся жизнь детей теперь в телефонах — Евгений Васильев
05.09.2025, 13:470 Туман ожидается на территории Псковской области ночью и утром 6 сентября 05.09.2025, 13:420 Новоржевских фермеров предупредили о вспышке африканской чумы свиней 05.09.2025, 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности? 05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены
05.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Евгением Васильевым 05.09.2025, 13:030 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках 05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 05.09.2025, 12:470 Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash
05.09.2025, 12:440 44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года 05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом 05.09.2025, 12:300 Как сберечь здоровье детей, расскажет доктор Васильев в программе «Семейные ценности» 05.09.2025, 12:280 Приставы взыскали с опочанина 95 тысяч рублей за некачественный фундамент бани
05.09.2025, 12:160 Гражданина Азербайджана задержали за изготовление нарезного оружия в Гдовском районе 05.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 11:590 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдет в Пскове 05.09.2025, 11:460 Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности — аналитики
05.09.2025, 11:390 Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить 05.09.2025, 11:310 Союз нарушимый 05.09.2025, 11:270 Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу 05.09.2025, 11:250 Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове
05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 05.09.2025, 11:090 В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий 05.09.2025, 11:020 В московском музее «Царь-макет» расположился мини-Псков  05.09.2025, 10:500 ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады
05.09.2025, 10:451 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 05.09.2025, 10:310 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ 05.09.2025, 10:300 Псковичи передали семье из Витебского района останки красноармейца 05.09.2025, 10:170 Хозпостройка горела в островской деревне Оловяшкино
05.09.2025, 10:030 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 09:530 Почти 30% псковичей согласны на «серую» зарплату — опрос 05.09.2025, 09:410 ИТ-холдинг Т1 возглавил Дмитрий Харитонов 05.09.2025, 09:380 Жилой дом сгорел на улице Подгорной в Новоржеве
05.09.2025, 09:300 Конец ужасной эпохи 05.09.2025, 09:150 Матч «Луки-Энергия» — «Спартак-2» в Великих Луках пройдет без зрителей 05.09.2025, 09:001 В ГД предложил компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам 05.09.2025, 08:400 В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей
05.09.2025, 08:200 Спрос на ипотеку на вторичное жилье резко вырос в августе 05.09.2025, 08:000 Утренний запуск аэростатов прошел на фестивале воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО 05.09.2025, 07:300 Фильм «Красный шелк» с эпизодами из Псковской области представили в Китае 05.09.2025, 07:000 Международный день благотворительности отмечают 5 сентября
04.09.2025, 22:000 Что делать, если ребенок проглотил инородный предмет, рассказал фельдшер 04.09.2025, 21:400 В России запустили конвейерную линию сборки космических аппаратов 04.09.2025, 21:210 Центр соцпомощи, детский сад и библиотеки посетила делегация Псковского района в побратимском муниципалитете 04.09.2025, 21:002 США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности - СМИ
04.09.2025, 20:370 Псковичи могут принять участие в конкурсе «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество» 04.09.2025, 20:220 Псковских выпускников приглашают обучаться в вузах ФСБ 04.09.2025, 19:590 В Псковской области выявлены сельхозугодия, зарастающие борщевиком Сосновского 04.09.2025, 19:380 В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru