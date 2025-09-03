Общество

В Псковской области в партии молдавских слив обнаружен западный цветочный трипс

На складе временного хранения в Псковской области специалист Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявил живое имаго западного цветочного трипса в импортной партии свежих слив, выращенных в Республике Молдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В 20,1 тонны слив было лабораторно подтверждено наличие карантинного объекта, являющегося переносчиком вирусных заболеваний растений.

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации по решению собственника заражённая партия косточковых плодов будет уничтожена.