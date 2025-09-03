Общество

У «Почты России» через суд изъяли здания на улице Вокзальной в Пскове

Арбитражный суд Псковской области изъял у АО «Почта России» для муниципальных нужд города Пскова путем выкупа недвижимое имущество, расположенное на улице Вокзальной 25а, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде.

Фото: Яндекс Карты

Администрация города Пскова в феврале 2024 года издала постановление об изъятии земельного участка на улице Вокзальная, дом 25а и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд города Пскова в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения.

Исходя из текста данного постановления, в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения предусмотрено изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «Почта России».

Несогласие акционерного общества в части оценки (стоимости) имущества, а также подписания соглашения об изъятии, послужили основанием для подачи администрацией иска в суд.

В данном месте планируется организовать парковку.