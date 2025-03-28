Здания «Почты России» возле вокзала выкупили для нужд города Пскова

Арбитражный суд Псковской области изъял у акционерного общества «Почта России» для муниципальных нужд города Пскова путем выкупа недвижимое имущество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.
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Объекты располагаются на улице Вокзальной, дом №25а.
По итогу судебного заседания выкупили земельный участок площадью 1476 кв. м, нежилое здание «Отделение перевозки почты» площадью 144,9 кв. м и нежилое здание «Отделение перевозки почты» площадью 257,8 кв. м.
«Изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости произведено согласно постановлению администрации города Пскова в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения», - добавили в суде.
Ранее сообщалось, что государственная историко-культурная экспертиза утвердила проектную документацию на реконструкцию и реставрацию железнодорожного вокзала в Пскове, который является объектом культурного наследия регионального значения.