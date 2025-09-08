Общество

Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Дарьи Сиротиной

Депутаты Псковского областного Собрания и сотрудники аппарата выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной кончиной Дарьи Сиротиной - помощника заместителя председателя Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото из соцсетей Дарьи Сиротиной

«Известие о смерти Даши стало настоящим шоком для всех, кто работал с ней в одном коллективе. Поверить в то, что эта светлая, молодая, красивая, добрая девушка ушла из жизни, просто невозможно. Ей было всего 34 года, но за этот короткий жизненный путь Даша успела сделать многое и как профессионал, и как человек», - отметили в областном Собрании.

После окончания Псковского государственного университета Дарья Сиротина работала в Нотариальной палате Псковской области пресс-секретарём, затем возглавила информационно-аналитический отдел Псковского городского молодёжного центра, была начальником отдела по работе со СМИ администрации города Пскова, оттуда перешла в аппарат регионального парламента на должность помощника вице-спикера.

«Даша была замечательной мамой двоих детей, надёжным другом, неравнодушным и честным человеком. Мы скорбим вместе с родными и близкими. Добрую память и самые светлые воспоминания о Дарье Сиротиной мы навсегда сохраним в своих сердцах!» - заключили в Собрании.

О месте и дате прощания с Дарьей Сиротиной будет сообщено дополнительно.