Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина

Скоропостижно скончалась помощник депутата Псковского областного Собрания Дарья Сиротина, ей было 34 года, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Фото: Дарья Сиротина / «ВКонтакте»

Ранее Дарья Сиротина работала в Псковском городском молодежном центре, начальником отдела по работе со СМИ в администрации города Пскова. Последнее место работы - Псковское областное Собрание депутатов.

Редакция Псковской Ленты Новостей выражает соболезнования родным и близким. О месте и дате прощания с Дарьей Сиротиной будет сообщено дополнительно.