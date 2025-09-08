Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина

Скоропостижно скончалась помощник депутата Псковского областного Собрания Дарья Сиротина, ей было 34 года, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.
Фото: Дарья Сиротина / «ВКонтакте»
Ранее Дарья Сиротина работала в Псковском городском молодежном центре, начальником отдела по работе со СМИ в администрации города Пскова. Последнее место работы - Псковское областное Собрание депутатов.
Редакция Псковской Ленты Новостей выражает соболезнования родным и близким. О месте и дате прощания с Дарьей Сиротиной будет сообщено дополнительно.