Незаконное ограждение снесли на проходе к озеру Песно в Плюсском округе

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура приняла меры к обеспечению свободного доступа жителей деревни Запесенье Плюсского муниципального округа к озеру Песно, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Карта: rutraveller.ru
Проведена проверка по коллективному обращению жителей деревни Запесенье. Установлено, что в населенном пункте неизвестные поставили ограждение, препятствующее свободному проходу граждан к озеру.
По результатам вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены, ограждение снесли.