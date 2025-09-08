Общество

Псковских студентов приглашают в новый сезон олимпиады «Я – профессионал»

Стартовала регистрация на IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Обучающиеся вузов Псковской области могут подать заявку и проверить свою готовность к выходу на рынок труда. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Россия – страна возможностей».

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Подать заявку могут студенты, обучающиеся на любых направлениях подготовки – медицинских, аграрных, естественнонаучных, технических и гуманитарных.

«Молодежь Псковской области из года в год проявляет активный интерес к олимпиаде «Я – профессионал» и возможностям, которые она открывает. В этом сезоне тематика олимпиады охватит широкий спектр направлений: от географии и дизайна до ядерной физики и искусственного интеллекта. Участники смогут решить практико-ориентированные задания, разработанные совместно с индустриальными партнерами олимпиады, войти в национальный кадровый резерв «Я – профессионал» и получить доступ к вакансиям от 735 работодателей. Уверен, IX сезон станет отправной точкой в карьере для студентов Псковской области и поможет им стать частью большого сообщества профессионалов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Псковской области в предыдущем сезоне участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 360 обучающихся из четырех вузов. Лучшие из них получили четыре диплома проекта.

В IX сезоне участников ждут мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов и соорганизаторов в разных регионах, производства и промышленные объекты – заводы гражданской авиации, атомные электростанции, горно-обогатительные комбинаты, а также увидеть работу научных центров и лабораторий.

«Олимпиада «Я – профессионал» дает возможность погрузиться в специфику будущей работы молодым специалистам, при этом участники могут выбрать любое направление вне зависимости от профиля обучения. В прошлом году студенты вузов Псковской области проявили высокий интерес к таким дисциплинам, как «Классный руководитель», «Педагогическое образование (основное)» и «Специальное (дефектологическое) образование». В IX сезоне студентам доступны 70 направлений, среди которых пять новых – «Международные отношения», «Психология инклюзии», «Зеленая металлургия», «Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе» и «Российская Арктика – территория профессионалов». Олимпиада позволит выявить конкурентоспособные кадры для этих стратегически важных отраслей», – прокомментировала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Студенты, выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

Регистрация продлится до 11 ноября на официальном сайте олимпиады. С 14 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, а итоги станут известны в июне.