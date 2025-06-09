Общество

Студенты из Псковской области вошли в число дипломантов Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвела итоги VIII сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал»

Студенты вузов Псковской области вошли в число дипломантов проекта. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В этом сезоне олимпиада объединила 185 610 студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению. В Псковской области молодые люди получили четыре диплома «Я — профессионал».

Список дипломантов олимпиады от Псковской области:

студентка Псковского государственного университета, победитель по направлению «Классный руководитель» Анна Мизгирева;

студентка Псковского государственного университета, победитель по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» Евгения Алексеева;

студентка Псковского государственного университета, победитель по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» Мария Скобелева;

студентка Псковского государственного университета, призер по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» Александра Буянова.

«Олимпиада «Я — профессионал» открывает двери для каждого студента, независимо от выбранного университета и региона проживания. Участие в проекте — это шанс для молодых людей из любого уголка России раскрыть свой талант и начать карьеру мечты в ведущих компаниях страны. Студенты Псковской области в этом сезоне проявили себя в таких направлениях, как «Классный руководитель» и «Специальное (дефектологическое) образование», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

«Высокие результаты участия в олимпиаде „Я — профессионал“ — показатель того, что в университетах Псковской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки. В VIII сезоне участники получили четыре диплома олимпиады „Я — профессионал“, а лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся Псковского государственного университета», — поделилась руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.