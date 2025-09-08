Общество

«Гражданам всегда будет мало»: депутат ответила Нагиеву про пенсию в 20 тысяч рублей

Известная спортсменка, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась своим мнением касательно недавних заявлений популярного телеведущего Дмитрия Нагиева о размере своей пенсии.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее Дмитрий Нагиев, находясь в Дубае, комментируя уровень пенсионного обеспечения россиян, отметил, что получает сумму около 20 тысяч рублей, подчеркнув при этом, что продолжает считать себя патриотом несмотря ни на что.

«Стоп, стоп! Я — патриот. У меня пенсия. Я посчитал, там косарей 20 будет. Рублей», — сказал 58-летний шоумен.

Светлана Журова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым прокомментировала слова шоумена.

Депутат признала, что высказывания шоумена сложно однозначно интерпретировать, предложив внимательнее подойти к расчету пенсионных выплат, учитывая наличие возможных доплат и льгот. Она отметила, что размер пенсий сильно варьируется среди разных категорий пенсионеров: некоторые получают минимальные выплаты, на которые трудно существовать, тогда как другим полагаются значительные суммы.