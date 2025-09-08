Общество

Более 150 тысяч доз вакцин от гриппа поступило в Псковскую область

155 400 доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область на данный момент. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«Вакцина в доступе, их несколько. В нашу область поступило несколько партий вакцин. Всего 155 400 доз. Они приходят партиями и на данный момент их количество составляет 54% от общего», - сообщила Елена Припутенко.

Она подчеркнула, что получаемые вакцины безопасны для граждан, так как их ежегодно актуализируют в соответствии с международными требованиями.

«Вакцины актуализируются ежегодно. Вирус гриппа, например, обладает большой изменчивостью и постоянно мутирует. По рекомендации ВОЗ вносятся те или иные изменения в состав вакцины. Трехвалентная — это вакцина от трех видов вируса, четырехвалентная — от четырех. Все они актуальные, хорошо себя зарекомендовали, они отечественного производства. Наш коллектив управления Роспотребнадзора уже прошел вакцинацию, и с учетом пожеланий мы выбирали между двумя вакцинами. Иммунизация прошла успешно и без осложнений», - добавила Елена Припутенко.

Перед иммунизацией каждого пациента ждет прием врача, который соберет анамнез и примет решение о вакцинации.

«Противопоказаний немного, но когда вы идете на вакцинацию, обязателен осмотр врача. Из основных противопоказаний — реакция в анамнезе, непереносимость куриного белка. Абсолютным противопоказанием является возраст до 6 месяцев. Остальные условные, вроде обострений хронических заболеваний, так как в ремиссию можно спокойно пройти вакцинацию. Обращаться можно по месту жительства, также формируются бригады и выезжают в коллективы по заявкам. Еще по городу Пскову существуют мобильные пункты вакцинации, в районе ТЦ «Империал» с 12.00 до 16.00 можно сделать прививку. Привиться важно сейчас, сроки оптимальные - это сентябрь-октябрь, так как иммунитет должен успеть развиться. Уже регистрируются единичные случаи гриппа по стране и в регионе. Вакцинироваться лучше до начала эпидемического подъема, а в прошлом году он начался в сентябре», - заключила Елена Припутенко.