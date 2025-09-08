Общество

Почти 30 тысяч псковичей привились от гриппа за две недели кампании

За первые две недели прививочной кампании от гриппа вакцинировались 29 533 человека, в том числе 7 341 ребёнок и 22 192 взрослых, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

На рабочей встрече с министром здравоохранения Мариной Гаращенко обсудили ход прививочной кампании. Губернатор также напомнил о важности вакцинации с началом учебного года: «Прививка от гриппа — надёжный способ защитить себя и близких от тяжёлых форм заболевания и осложнений. Прививаться необходимо всем, а в первую очередь — тем, кто входит в группу риска».

Глава региона перечислил группы риска:

все дети с 6 месяцев, в том числе посещающие детские сады;

школьники и студенты;

работники медицинских, образовательных, торговых, транспортных организаций, коммунальной и социальной сферы;

беременные женщины;

лица старше 60 лет;

лица с хроническими заболеваниями;

подлежащие призыву на военную службу;

работающие вахтовым методом;

сотрудники правоохранительных органов и пунктов пропуска через границу.

«Вакцины достаточно. Берегите себя и свое здоровье!» — заключил Михаил Ведерников.