Почти 30 тысяч псковичей привились от гриппа за две недели кампании

За первые две недели прививочной кампании от гриппа вакцинировались 29 533 человека, в том числе 7 341 ребёнок и 22 192 взрослых, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал
На рабочей встрече с министром здравоохранения Мариной Гаращенко обсудили ход прививочной кампании. Губернатор также напомнил о важности вакцинации с началом учебного года: «Прививка от гриппа — надёжный способ защитить себя и близких от тяжёлых форм заболевания и осложнений. Прививаться необходимо всем, а в первую очередь — тем, кто входит в группу риска».
Глава региона перечислил группы риска:
«Вакцины достаточно. Берегите себя и свое здоровье!» — заключил Михаил Ведерников.