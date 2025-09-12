Общество

День программиста отмечается в России

День программиста отмечается в России начиная с 2009 года. Этот профессиональный праздник установлен указом президента РФ № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября.

Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Многие знают, что эта дата уже давно стала неофициальным праздником во всем мире людей, связавших свою профессиональную деятельность с программированием. 24 июля 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций РФ был подготовлен и внесен в Правительство РФ проект Указа Президента России «О Дне программиста», который и был подписан в сентябре того же года. Что стало признанием государственной значимости сферы разработки программного обеспечения и значительного вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ.

Программист — это специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения (ПО) для персональных, встраиваемых, промышленных и других разновидностей компьютеров, то есть программированием.

Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое электронное устройство — от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением — в свое время прошли через руки специалистов по программированию.

Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что сделал программист. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону — мы пользуемся тем, что создал программист. Промышленность, медицина, культура, образование — везде применяются электронные устройства. Пожалуй, это одна из профессий, которая охватывает столь широко сферы жизни человека.

Значение профессии программиста в повседневной жизни трудно переоценить. Этот род деятельности становится все более массовым и в то же время символизирует авангард современного общества. Каждый год эти специалисты дарят миру новые продукты, программы и сервисы, которые делают жизнь проще и удобнее, создают уникальные решения и продвигают инновации. Они обеспечивают непрерывное развитие таких ключевых областей, как искусственный интеллект, облачные вычисления и интернет вещей. Алгоритмы оптимизации и новые подходы, придуманные ими, позволяют развивать медицинские исследования, повышать возможности транспорта и коммуникации, пишет calend.ru.

К тому же российская школа программистов всегда считалась и сегодня остается одной из лучших в мире. Так, российские студенческие команды регулярно, начиная с 1995 года, принимают участие в ACM ICPC — одном из главных всемирных студенческих чемпионатов по программированию, который проводится под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM) с 1977 года. Победа в нем считается одной из самых почетных компьютерных наград. К настоящему времени Россия опережает все страны по количеству медалей — более 14 раз российские команды становились абсолютными чемпионами мира, завоевав в общей сложности более 80 комплектов медалей.

Своими успехами и доминированию на мировых рынках западные компании во многом обязаны талантливым специалистам из России — массовая «утечка мозгов» из страны стартовала еще в 1990-х годах. Но сегодня программистов готовят ведущие ВУЗы страны, и все большее число студентов выбирают это направление в качестве будущей профессии, а меры поддержки IT-специалистов проводятся на государственном уровне.

Кстати, до появления официального День программиста этот профессиональный праздник отмечали в разные дни: 19 июля — когда Августа Ада Кинг, считающаяся первым программистом, написала первую в мире программу для вычислительной машины; 10 декабря — в день рождения самой Ады; 4 апреля (4.04) — по аналогии с ошибкой «404» («данная страница не найдена»); 22 апреля (22.04) — дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».