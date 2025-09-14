Общество

Переход на электронные медкнижки продлили до 1 сентября 2026 года

Переходный период, в течение которого разрешено вести бумажные медицинские книжки, продлили в России до 1 сентября 2026 года, это даст время гражданам адаптироваться к электронному формату, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Фото: goldenmed.ru

«Переход на электронные медицинские книжки идет постепенно, и до 1 сентября 2026 года, согласно приказу Минздрава России, работодатели и работники смогут пользоваться как бумажным, так и электронным форматом. Фактически продление переходного периода дает время организациям и самим работникам адаптироваться к цифровому формату», — сказала Юлия Дрожжина.

Она напомнила, что электронные медкнижки начали выдавать в России с сентября 2023 года. По ее словам, в них, как и в бумажных, фиксируются все необходимые данные о прохождении медосмотров, прививках, гигиенической подготовке и анализах.

«Медкнижка обязательна для тех, кто работает с продуктами питания, питьевой водой, в сфере образования, медицины, коммунальных и бытовых услуг и так далее», — отметила политик.

Парламентарий подчеркнула, что бумажные медкнижки, выданные ранее, будут действовать до полного заполнения страниц, пишет РИА Новости.

«Внедрение электронных медкнижек — часть масштабной цифровизации здравоохранения, и по мере расширения их применения система станет удобнее, прозрачнее и безопаснее как для работодателей, так и для сотрудников», — заключила она.