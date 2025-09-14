Псковcкая обл.
Общество

Увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней предложили в Госдуме

16.09.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков.

«Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», — сказал Новичков.

Он отметил, что увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста, пишет ТАСС.

«Будем над этим работать. Думаю, что в эту сессию этот законопроект внесем. Дальше будем отстаивать его в комитетах, во фракциях для того, чтобы была поддержка. Посмотрим, как будут реагировать наши коллеги депутаты. Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена. Будем над этим работать», — сообщил парламентарий.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Некоторым категориям сотрудников в соответствии с ТК и другими федеральными законами может предоставляться отпуск продолжительностью более 28 дней.

