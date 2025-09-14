Общество

За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза

С 8 по 14 сентября зарегистрировано 3509 случаев ОРВИ, что в 2 раза выше уровня предыдущей недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Как отметили в управлении, в Псковской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,5%. В городе Пскове зарегистрировано 1597 случаев ОРВИ, или 47,1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 24 человека с симптомами ОРВИ, что на три случая больше, чем на предыдущей неделе.

Случаев гриппа не зарегистрировано.

Напомним, в регионе проходит вакцинация против гриппа.