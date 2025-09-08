Общество

Елена Припутенко: Не менее 70% псковичей из групп риска должны привиться от гриппа

Вакцинации от гриппа подлежат не менее 70% псковичей, находящихся в группе риска. Такие данные озвучила в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«25 августа стартовала иммунизация в Псковской области. 6 сентября на 10-м Восточном экономическом форуме дали старт всероссийской иммунизации против гриппа. Почему август и сентябрь? Получив прививку, организм успеет выработать иммунитет, ему нужно не менее 2-х недель», - сообщила Елена Припутенко.

Гостья студии добавила, что сезон иммунизации начинается с постановления, в котором прописано, какое количество людей должны сделать прививку.

«Все мероприятия проводятся по постановлению. Постановлением предусмотрено 60% вакцинации всего населения и 70% людей из групп риска. Это дети старше 6 месяцев, учащиеся школ, средних профессиональных образовательных учреждений, вузов, лица, чья деятельность связана с людьми, беременные, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Это те группы, которые должны обязательно вакцинироваться. Их количество должно составлять не менее 70%», - подчеркнула Елена Припутенко.