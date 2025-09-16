Общество

22 дня будут рабочими в декабре

Количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней, один из которых — предновогодний, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Изображение: РИА Новости

«В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и 9 выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем», — сказала Ерзина.

Она объяснила, что 31 декабря будет выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января этого года. Новогодние праздники продлятся 12 дней в период с 31 декабря до 12 января, пишет РИА Новости.