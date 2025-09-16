Общество

Прокурор Псковской области, омбудсмен и председатель ОНК посетили ИК-4

ИК-4 посетили прокурор региона Андрей Мошков, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и председатель ОНК субъекта федерации Николай Червяков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В целях осуществления контроля за соблюдением прав и законных интересов осужденных в сопровождении врио начальника УФСИН Алексея Денисьева и руководства учреждения глава и сотрудники надзорного ведомства Псковской области, омбудсмен и председатель ОНК региона осмотрели жилые отряды, санитарно-медицинскую часть, запираемые помещения, столовую, клуб, студию кабельного телевидения, пост видеоконтроля и иные объекты, уделив особое внимание вопросам коммунально-бытового и медицинского обеспечения, а также реализации требований трудового законодательства.

В ходе обхода территории исправительной колонии проверяющие пообщались с осужденными относительно условий содержания.

Кроме того, состоялся личный прием лиц, отбывающих наказание в учреждении, в ходе которого всем обратившимся даны подробные разъяснения и юридические консультации.