Общество

Наталья Федорова: Для псковичей служение Родине всегда было истинным предназначением

Служение Родине всегда было для жителей Псковщины истинным предназначением, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«День памяти псковичей, погибших при защите Отечества – сегодня в нашей области печальная дата. Этот день выбран не случайно — 18 сентября 1581 года псковичи отразили атаку войска польско-литовских захватчиков в ходе Ливонской войны. Бой был страшным. Самоотверженность и мужество наших земляков не позволили захватчикам овладеть Псковом и двинуться дальше в пределы России», - сказала Наталья Федорова.

Она подчеркнула, что в истории Псковской области много исторических примеров мужества ее жителей.

«В более чем тысячелетней истории Псковской земли этот пример далеко не единичен. Недаром на псковском гербе исстари присутствует девиз: "Потягнем за Отечество". Для псковичей служение Родине, ее защита, безопасность, честь Отчизны были истинным предназначением - от богатырей Александра Невского до наших современников – участников СВО. В сегодняшнем дне слились воедино печать и гордость. Светлая память Вечная Слава воинам России!» - добавила Наталья Федорова.