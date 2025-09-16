Общество

Маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до 1 млн рублей

Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит новую версию законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала, предлагается увеличить выплаты на второго ребенка до 1 млн рублей, на третьего — до 1,5 млн рублей. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

«Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего — в 1,5 млн. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность», — сказал рассказал Миронов.

Он напомнил, что в предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала предусматривалось повышение выплаты на вторых детей почти до 900 тыс. рублей, на третьих - до 1,4 млн рублей, пишет ТАСС.

«Нам нужны многодетные семьи. Поэтому необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей, с которых начинается многодетная семья. И в целом утверждать концепцию прогрессивного материнского капитала, на которой наша фракция настаивает много лет», — отметил депутат.