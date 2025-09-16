Псковичи завоевали специальные призы на Всероссийской «Студенческой весне»

Стали известны результаты Всероссийской «Студенческой весны», сегодня, 20 сентября в Ставрополе. Псковичи стали обладателями специальных призов в нескольких номинациях. Об этом сообщили в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».
Фото здесь и далее: Молодёжь Псковской области/ Telegram-канал
Арина Клявина из Псковской области получила специальный приз «за сохранение народных традиций». Она представляла направление инструментальное - «народные инструменты».
Александра Иванова стала лауреатом второй степени в направлении Арт - «графический дизайн». \
Артём Гоцуляк получил специальный приз «за яркое сценическое воплощение образа». Он выступал на танцевальном направлении - «народный танец».