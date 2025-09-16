Общество

День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших эмиров — Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и наголову разбило их.

Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход. (8) 16 сентября 1380 года недалеко от места впадения реки Непрядва в Дон разгорелась ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву.

Согласно летописям, битва на Куликовом поле произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября по старому стилю). Князь Дмитрий возлагал большие надежды на помощь Богородицы и вознес ей свои молитвы.

В храме Рождественского монастыря города Владимира, где покоилось тело князя Александра Невского, в ночь на Рождество Богородицы (с 7 на 8 сентября по старому стилю) молились служители, прося Александра оказать помощь Дмитрию. По преданию, тут произошло чудо — возле гроба князя зажглись свечи, князь Александр поднялся над гробом, посмотрел на монахов и сделался невидимым. Матерь Божия не отвергла молитв православных христиан и поддержала их дух и силы в нелегком бою. С тех лет Русская Православная Церковь в день Рождества Пресвятой Богородицы празднует и победу над Мамаем.

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель.

В середине 19 века на месте, которое считалось Куликовым полем, был установлен и торжественно открыт памятник, изготовленный по проекту архитектора А.П. Брюллова. В 1996 году Постановлением Правительства РФ на месте битвы был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». Сегодня здесь ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», пишет calend.ru.

Также надо сказать, что хотя само событие произошло в 1380 году 8 сентября по старому стилю, то есть 16 сентября — по новому, но официально праздник — День воинской славы — отмечается 21 сентября. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. Поскольку, при назначении даты не было учтено правило: при переводе дат 14 века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по правилам Русской Православной церкви 13 дней (по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый век всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда оно произошло). Из-за этих несоответствий в календарях и получается, что календарная годовщина битвы приходится на 16 сентября, а государственное и православное празднование остается 21 сентября.