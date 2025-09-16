Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о пике заболеваемости ОРВИ в этом эпидсезоне

Смещение пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России в текущем эпидемическом сезоне раньше или позже обычного не ожидается. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нет, у нас абсолютно все в норме. Ничего необычного и ничего нового», - сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли сдвинуться раньше или позже обычного пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в текущем эпидсезоне.

Попова уточнила, что пик заболеваемости обычно приходится на зимний период. Однако уже в настоящее время необходимо предупреждать россиян о том, что фиксируется подъем, пишет ТАСС.

«Мы должны предупредить о том, что рост заболеваемости сегодня есть, чтобы люди могли себя защищать ровно в то время, когда это и следует делать», - отметила она.

Напомним, по данным на 17 сентября, с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 51 304 человека. Общий охват населения вакцинацией составил 8,8%.