Общество

Более 50 тысяч псковичей уже привились от гриппа

По данным на 17 сентября, с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 51 304 человека. Общий охват населения вакцинацией составил 8,8%, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди лидеров кампании по иммунизации детей Себежский район – 73,5% от общего плана, на втором месте Пустошкинский район с показателем 59,18%, на третьем – Бежаницкий – 54,2%.

Взрослое население быстрее прививают в Дновском районе – 20,8% от общего плана по иммунизации, а также в Куньинском – 20,3% и Палкинском – 16.3%.

Напомним, с 8 по 14 сентября в регионе зарегистрировано 3509 случаев ОРВИ, что в 2 раза выше уровня предыдущей недели. Случаев гриппа пока не выявлено.