Общество

Молодежь Псковской области приняла участие в форуме «АГРОПРОдвижение»

20 сентября в Тульской области открылся окружной молодежный сельскохозяйственный форум «АГРОПРОдвижение» платформы Росмолодежь, в которой приняли участие молодые псковичи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе федеральной дирекции по организации молодежных форумов и программ Росмолодежи.

Фото: пресс-служба федеральной дирекции по организации молодежных форумов и программ Росмолодежи.

Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». 800 молодых специалистов с сельских территорий и студентов сельскохозяйственных специальностей приехали на форум, чтобы приобрести навыки и компетенции в агропромышленной сфере, познакомиться с ведущими предприятиями страны, их продукцией и современными выставочными образцами техники сельского хозяйства.

С открытием форума участников поздравили статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и министр молодежной политики Тульской области Анастасия Баринова.

«Мы уже сейчас видим, что форум “АГРОПРОдвижение” вышел за рамки окружного. Более 40 регионов представлено сегодня здесь, на тульской земле. Я убежден, что у форума есть перспективы развиваться дальше. Сельское хозяйство – это драйвер экономики. Отрасль развивается очень интенсивно и сегодня является высокотехнологичной и современной. Любите свою страну и поддерживайте свою малую родину: приходите трудиться на сельхозпредприятия и делайте свои города, свои территории сильнее! За вами будущее!», – обратился к участникам форума Дмитрий Миляев.

В первый же день молодые аграрии начали свое обучение по четырем основным направлениям: АГРОтех, АГРОмаркет, АГРОлюди и АГРОкарьера. С целью погружения в специфику этих направлений они встретились с мастерами направлений – ведущими представителями агропромышленного комплекса.

Особенностью форума в этом году стал акцент на комплексное развитие молодых людей, проживающих в сельских поселениях, интегрируя их как в систему молодежной политики, так и в сферу сельского хозяйства. Участников форума ждет образовательная, деловая, культурная и спортивная программа, которая продлится до 25 сентября.