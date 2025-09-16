Общество

ИТ-холдинг Т1: Человечество вступило в эру цифровых ассистентов

Еще недавно цифровая трансформация была громким стратегическим проектом, а теперь этот процесс идет в фоновом режиме в каждой компании и в каждом ведомстве. «Нет больше одного «ответственного за цифру» — цифровизация стала для бизнеса и государства обыденностью. А в ближайшие пять лет у каждого из нас будут цифровые ассистенты», — заявил на форуме «Облачные города БРИКС» руководитель направления ИИ в ИТ-холдинге Т1 Сергей Голицын.

В ходе дискуссии «Сдачи не будет. Финансовые технологии в мегаполисе» Сергей Голицын сформулировал ключевые тренды технологического развития на ближайшее время. Во-первых, развитие MLOps платформ, которые позволяют использовать инструменты ИИ и автоматизации без необходимости писать код. Во-вторых, рост мультиагентных систем, в которых цифровые ассистенты видят, слышат и читают одновременно. Наконец, бум программно-аппаратных комплексов с ИИ-алгоритмами, «вшитыми» прямо в устройства.

Задает эти тренды российский финтех, который по-прежнему занимает лидирующие позиции по скорости внедрения технологий ИИ и объемам инвестиций в них: «Объем денежных средств, которые будут вложены в искусственный интеллект со стороны финсектора, сравним с инвестициями всех остальных отраслей вместе взятых». По прогнозам Сергея Голицына, этот разрыв в ближайшие годы может увеличиваться.