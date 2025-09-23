Псковичам рассказали, почему в сезон гриппа диета и режим дня важнее чеснока в «киндер-сюрпризе»

В преддверии сезонного пика заболеваемости участковый врач-терапевт Псковской городской поликлиники Дарья Стукова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» назвала главные правила защиты от гриппа и ОРВИ.
Специалист подчеркнула, что лучшая защита – это комплекс мер, начинающихся задолго до подъема заболеваемости. По словам врача, основа крепкого иммунитета закладывается заранее.
Затронув рацион питания, терапевт порекомендовала отказаться от высокопереработанной пищи с консервантами в пользу простых и полезных продуктов. В период роста заболеваемости особенно важны продукты, богатые витаминами и клетчаткой.
«Сбалансированное питание – это присутствие различных компонентов в нашем рационе. То есть это как жиры, белки, углеводы, так и большое количество клетчатки, фруктов и овощей. Нужно стараться не употреблять высокопереработанную пищу, где очень много различных рафинированных жиров, консервантов, а также стараться употреблять более «простую» пищу. Ну и, конечно же, важно соблюдение нормы потребления белка, потому что белок – это наш основной строительный компонент. Очень многие клетки, ферменты нашего организма состоят из белка, поэтому его употреблять необходимо», – пояснила врач.
А вот к народным методам в виде чеснока в пластиковой коробочке врач отнеслась скептически, добавив, что употребление чеснока в пищу при хорошей переносимости вполне допустимо.
«До такого доводить, конечно, не нужно. Можно просто употреблять его в пищу, если вам чеснок нравится и желудочно-кишечный тракт хорошо реагирует на этот продукт, то почему нет?» – прокомментировала терапевт.
Касаемо физической активности, гостья студии предупредила об опасности резких перемен. Начинать закаливание или интенсивные тренировки в разгар эпидсезона – значит, создавать для организма дополнительный стресс. Эти практики эффективны только как регулярные и постоянные.
Также Дарья Стукова развеяла миф о прямой связи одной бессонной ночи с заражением гриппом. Однако, по ее словам, хроническое недосыпание имеет накопительный эффект и серьезно подрывает защитные силы организма, делая его более уязвимым для инфекций.
«Я бы не сказала, что есть какая-то прямая связь в том, что вот вы не досыпаете и поэтому обязательно подхватите грипп. Все это имеет накопительный эффект. Если вы в течение года, например, спите по 4-3 часа и не высыпаетесь, чувствуя постоянную усталость, то понятное дело, что это большой стресс для организма. У нас есть определенные биохимические реакции, гормоны, которые вырабатываются. И, естественно, это все в совокупности влияет на ваш иммунитет, на вашу устойчивость к определенным инфекциям», – заключила Дарья Стукова.