Общество

Псковичам рассказали, почему в сезон гриппа диета и режим дня важнее чеснока в «киндер-сюрпризе»

23.09.2025 13:57|ПсковКомментариев: 0

В преддверии сезонного пика заболеваемости участковый врач-терапевт Псковской городской поликлиники Дарья Стукова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» назвала главные правила защиты от гриппа и ОРВИ.

Специалист подчеркнула, что лучшая защита – это комплекс мер, начинающихся задолго до подъема заболеваемости. По словам врача, основа крепкого иммунитета закладывается заранее.

«Болеть никто не любит, это точно. Но профилактика начинается задолго до того, как наступает период разгара всех респираторных инфекций. Прежде всего в нее входит сбалансированное питание, здоровый сон, режим дня и физическая активность. Это все должно присутствовать в жизни человека, чтобы пик заболеваемости переносить гораздо легче», – отметила Дарья Стукова.

Затронув рацион питания, терапевт порекомендовала отказаться от высокопереработанной пищи с консервантами в пользу простых и полезных продуктов. В период роста заболеваемости особенно важны продукты, богатые витаминами и клетчаткой.

«Сбалансированное питание – это присутствие различных компонентов в нашем рационе. То есть это как жиры, белки, углеводы, так и большое количество клетчатки, фруктов и овощей. Нужно стараться не употреблять высокопереработанную пищу, где очень много различных рафинированных жиров, консервантов, а также стараться употреблять более «простую» пищу. Ну и, конечно же, важно соблюдение нормы потребления белка, потому что белок – это наш основной строительный компонент. Очень многие клетки, ферменты нашего организма состоят из белка, поэтому его употреблять необходимо», – пояснила врач.

А вот к народным методам в виде чеснока в пластиковой коробочке врач отнеслась скептически, добавив, что употребление чеснока в пищу при хорошей переносимости вполне допустимо.

«До такого доводить, конечно, не нужно. Можно просто употреблять его в пищу, если вам чеснок нравится и желудочно-кишечный тракт хорошо реагирует на этот продукт, то почему нет?» – прокомментировала терапевт.

Касаемо физической активности, гостья студии предупредила об опасности резких перемен. Начинать закаливание или интенсивные тренировки в разгар эпидсезона – значит, создавать для организма дополнительный стресс. Эти практики эффективны только как регулярные и постоянные.

Также Дарья Стукова развеяла миф о прямой связи одной бессонной ночи с заражением гриппом. Однако, по ее словам, хроническое недосыпание имеет накопительный эффект и серьезно подрывает защитные силы организма, делая его более уязвимым для инфекций.

«Я бы не сказала, что есть какая-то прямая связь в том, что вот вы не досыпаете и поэтому обязательно подхватите грипп. Все это имеет накопительный эффект. Если вы в течение года, например, спите по 4-3 часа и не высыпаетесь, чувствуя постоянную усталость, то понятное дело, что это большой стресс для организма. У нас есть определенные биохимические реакции, гормоны, которые вырабатываются. И, естественно, это все в совокупности влияет на ваш иммунитет, на вашу устойчивость к определенным инфекциям», – заключила Дарья Стукова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru