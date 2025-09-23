Общество

Семье Петровых из Псковского района вручили медаль «50 лет совместной жизни»

С полувековым юбилеем супружеской жизни поздравили Нину и Николая Петровых – жителей деревни Верхолино Середкинской волости. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

«С большим удовольствием от имени губернатора вручила юбилярам медаль «50 лет совместной жизни». Вместе с главой Середкинской волости Раисой Шумкиной пожелали супругам доброго здоровья, активного долголетия, радости жизни!» - пишет Наталья Федорова.

По её словам, Петровы – трудолюбивая, скромная, радушная семья, практически вся жизнь которой связана с районом: «Николай Александрович водитель с большим стажем, Нина Николаевна – экономист, в последние годы до выхода на заслуженный отдых работала в библиотеке. В настоящее время супруги практически образцово содержат приусадебное хозяйство, радуются успехам двоих детей и шестерых внуков».

«С праздником, уважаемые Нина Николаевна и Николай Александрович!» - выразила свои поздравления глава Псковского района.