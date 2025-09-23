Псковcкая обл.
Общество

Как дефицит магния влияет на самочувствие, рассказал эксперт

23.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Магний — это ключевой минерал, который играет незаменимую роль в организме человека. Он участвует в множестве биохимических реакций, отвечая за важные процессы, такие как энергетический обмен, синтез белка и регуляция мышечных сокращений. Многие люди не осознают, насколько критически важен магний, и без надлежащего внимания его дефицит может нанести вред здоровью. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Важность магния в организме

Биохимическая роль. «Магний представлен в каждой клетке нашего тела. Он участвует в более чем 600 ферментативных реакциях, необходимых для поддержания нормального функционирования организма. Около 60% магния содержится в костях, а остальная часть распределяется в мышцах и жидкостях организма», - рассказала Мария Молоствова.

Скрытый дефицит. Важно помнить, что уровень магния в сыворотке крови не всегда отражает его содержание внутри клеток. Большая часть магния (более 99%) находится внутри клеток, что делает диагностику дефицита сложной задачей. Этот недостаток может остаться незамеченным, хотя его последствия могут быть серьезными.

Симптомы дефицита магния

Влияние на здоровье костей. Магний способствует активации витамина D и участвует в регулировании гомеостаза кальция и фосфата, что критично для роста и прочности костей.

Психоэмоциональное состояние. На уровень глюкозы, инсулина и нейромедиатора дофамина также влияет магний. Его дефицит может проявляться в виде сильного желания к сладкому, особенно к шоколаду. Это может быть тревожным сигналом о том, что организму не хватает этого важного минерала.

Неврологические расстройства. Магний играет важную роль в патогенезе мигрени. Дефицит может привести к различным неврологическим проблемам, включая кортикальную депрессию и гиперагрегацию тромбоцитов, что усиливает риск головной боли.

Мышечные расстройства. Подергивания, тремор и спазмы — это признаки нехватки магния. В более тяжелых случаях могут возникать судороги и даже припадки.

Метаболические расстройства. Дефицит магния связан с инсулинорезистентностью и повысенным риском диабета 2 типа. Магний регулирует электрическую активность и секрецию инсулина, что говорит о его важной роли в метаболизме.

Профилактика и лечение дефицита магния

Добавки магния стали популярным способом борьбы с дефицитом этого минерала. Они не только могут помочь избежать инсулинорезистентности и диабета 2 типа, но и улучшить общее состояние здоровья. Но перед началом приема добавок важно проконсультироваться с врачом, пишет RuNews24.ru.

«Осознание важности магния для организма может стать первым шагом к улучшению здорового образа жизни. Не забывайте следить за уровнем этого жизненно важного минерала в вашем организме и обращайтесь к специалистам в случае возникновения симптомов дефицита», - заключила эксперт. 

