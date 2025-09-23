Общество

Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали

Российского актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, он не сможет принять участие в спектакле «Женихи», запланированного в Курганской филармонии на вторник, сообщила филармония.

Фото: РИА Новости

Согласно афише Курганской филармонии, на 23 сентября 18.00 (16.00 мск) запланирован показ спектакля «Женихи» с участием Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного, стоимость билетов – от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

«Актер Александр Панкратов-Чёрный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе», - сообщается на официальном сайте учреждения.

Отмечается, что замена исполнителя никак не повлияет на качество постановки. В театре желают Панкратову-Чёрному скорейшего выздоровления, отмечается в сообщении.