Общество

Правительству Псковской области могут дать полномочия расширять список льготников

Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан. Такой законопроект поступил на обсуждение комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Инициатором выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проектом закона предлагается дополнить статью 5.1 закона от 6 ноября 2014 №1438-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области» новым абзацем, предусматривающим полномочие правительства Псковской области по установлению иных категорий граждан, которым социальные услуги будут предоставляться бесплатно.

Так, например, в соответствии с базовым стандартом предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, установленным поручением президента Российской Федерации от 9 июня 2025 года № Пр-1309, предусматривается бесплатное предоставление социального обслуживания на дому участникам специальной военной операции, нуждающимся в таком обслуживании.

При дополнении правительством Псковской области списка льготных категорий граждан может потребоваться выделение дополнительных средств из областного бюджета. Размер зависит от количества граждан соответствующих категорий.

«Мы предоставляем правительству возможность вносить изменения. Какие это будут категории?» — спросил депутат от «Единой России» Андрей Михайлов.

«На данный момент самое актуальное — это предоставление бесплатных услуг на дому участникам специальной военной операции», — ответила заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева.

Законопроект поддержали единогласно.