Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Развитие Силово-Медведево
Воскресные бранчи в «Покровском»
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 23.09.2025 11:530 Тала Нещадимова: В конце недели ожидается вторая часть бабьего лета 24.09.2025 12:190 Проект закона «О Почетном доноре Псковской области» сняли с повестки профильного комитета Собрания 24.09.2025 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии 24.09.2025 11:420 Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором 24.09.2025 11:310 «Ростелеком» в Новгородской области обеспечил мобильной связью деревню Тухомичи 24.09.2025 11:210 Пожарный пост в порховской деревне Славковичи сдадут до конца года
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 17.09.2025 20:000 Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев 18.09.2025 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Правительству Псковской области могут дать полномочия расширять список льготников 

24.09.2025 11:03|ПсковКомментариев: 0

Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан. Такой законопроект поступил на обсуждение комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Инициатором выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проектом закона предлагается дополнить статью 5.1 закона от 6 ноября 2014 №1438-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области» новым абзацем, предусматривающим полномочие правительства Псковской области по установлению иных категорий граждан, которым социальные услуги будут предоставляться бесплатно.

Так, например, в соответствии с базовым стандартом предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, установленным поручением президента Российской Федерации от 9 июня 2025 года № Пр-1309, предусматривается бесплатное предоставление социального обслуживания на дому участникам специальной военной операции, нуждающимся в таком обслуживании.

При дополнении правительством Псковской области списка льготных категорий граждан может потребоваться выделение дополнительных средств из областного бюджета. Размер зависит от количества граждан соответствующих категорий.

«Мы предоставляем правительству возможность вносить изменения. Какие это будут категории?» — спросил депутат от «Единой России» Андрей Михайлов.

«На данный момент самое актуальное — это предоставление бесплатных услуг на дому участникам специальной военной операции», — ответила заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева.

Законопроект поддержали единогласно.

Пресс-портрет
Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 118 человек
24.09.2025, 12:330 Минфин предложил повысить НДС до 22% 24.09.2025, 12:210 100 лет исполнилось с момента начала съемок первого фильма в Пскове 24.09.2025, 12:190 Проект закона «О Почетном доноре Псковской области» сняли с повестки профильного комитета Собрания 24.09.2025, 12:110 Исполнилось 120 лет со дня рождения археолога Григория Гроздилова
24.09.2025, 12:070 Александр Братчиков: Увеличение средней зарплаты псковичей не может не радовать 24.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии 24.09.2025, 11:450 Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в Пскове перенесли на 4 ноября 24.09.2025, 11:420 Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором
24.09.2025, 11:340 Два жилых дома вспыхнули в палкинской деревне Ключи 24.09.2025, 11:330 Минфин внес в правительство РФ проект бюджета на 2026-2028 годы 24.09.2025, 11:310 «Ростелеком» в Новгородской области обеспечил мобильной связью деревню Тухомичи 24.09.2025, 11:300 Псковский музей представил новгородскую икону XVI века на ее родине
24.09.2025, 11:210 Пожарный пост в порховской деревне Славковичи сдадут до конца года 24.09.2025, 11:150 Борис Елкин: Решение о включении отопления примем в конце недели 24.09.2025, 11:120 На площади Ленина в Пскове Hyundai «догнал» Omoda. ВИДЕО 24.09.2025, 11:110 «Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе
24.09.2025, 11:030 Правительству Псковской области могут дать полномочия расширять список льготников  24.09.2025, 10:540 Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда 24.09.2025, 10:500 Два ветерана труда скончались в Новоржевском округе 24.09.2025, 10:430 Эксперты предрекли скорую отставку семи губернаторам
24.09.2025, 10:410 Автомобили Volkswagen и Kia горели в Великих Луках 24.09.2025, 10:360 Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет 24.09.2025, 10:280 В Пскове прошла акция в поддержку велодвижения. ФОТО 24.09.2025, 10:240 Одной из площадок агродиктанта станет Псковское областное Собрание депутатов
24.09.2025, 10:110 Наталья Никитина возглавила Общественный совет при министерстве юстиции Псковской области 24.09.2025, 10:090 Антон Минаков снял с обсуждения свой проект об установлении Дня многодетной семьи 24.09.2025, 10:000 Мероприятие «Злостный нарушитель» проводят у псковской «Ленты» на Рижском проспекте 24.09.2025, 09:580 Псковский музей открывает художественную выставку совместно с китайскими партнерами
24.09.2025, 09:560 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии 24.09.2025, 09:520 ДТП произошло на Советском мосту в Пскове 24.09.2025, 09:440 66% псковичей поддерживают увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних — опрос 24.09.2025, 09:410 За наличкой к нейросети
24.09.2025, 09:150 Комитет Госдумы не поддержит проект о запрете на выступление животных в цирках 24.09.2025, 08:400 Псковичей приглашают на юбилейный старт традиционных пятивёрстных пробежек 24.09.2025, 08:200 Ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале 24.09.2025, 08:000 Завершены археологические исследования на месте установки памятника Довмонту в Пскове
24.09.2025, 07:300 Российские ученые приблизились к созданию 56 новых антибиотиков 24.09.2025, 07:000 Федорины вечерки: традиции и запреты в день преподобной Феодоры Александрийской 23.09.2025, 23:040 В Пскове мужчина на «Мазде» не пропустил 18-летнего водителя «Лады» и устроил ДТП 23.09.2025, 22:000 Как дефицит магния влияет на самочувствие, рассказал эксперт
23.09.2025, 21:400 В Госдуме посоветовали дог-френдли заведениям пересмотреть концепцию 23.09.2025, 21:200 ГД приняла в I чтении проект о пенсии рожденным после смерти отца детям с ЭКО 23.09.2025, 21:001 МВД не планирует вводить ограничения на праворульные машины 23.09.2025, 20:420 Реставрация росписей завершается в печорской церкви Сорока Севастийских мучеников
23.09.2025, 20:220 Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильной дороге А-114 24 сентября  23.09.2025, 20:000 Жителю Псковской области не удалось доказать фальсификацию регистрации обращений со стороны ФСИН и прокуратуры 23.09.2025, 19:382 Ученые подтвердили наличие редкого вида рыб в водоёмах национального парка «Себежский» 23.09.2025, 19:200 Псковичка получила наказание за ложный донос о преступлении
23.09.2025, 18:580 Обнаруженные на массовом захоронении жертв времен войны под Псковом костные останки передадут для захоронения 23.09.2025, 18:380 Ульяновцы смогут перелистать письма родителей Пушкина вместе с хранителем музея-усадьбы «Михайловское» 23.09.2025, 18:200 «Люди труда»: Инженер Олег Александров о путях решения кадровой проблемы на предприятиях 23.09.2025, 18:200 «Дневной дозор»: Как вы оцениваете градостроительную политику в городе?
23.09.2025, 18:000 Семье Петровых из Псковского района вручили медаль «50 лет совместной жизни» 23.09.2025, 17:590 Экс-директор совхоза «Великорецкий» отметил 102-летие 23.09.2025, 17:551 В конкурсе «Народный депутат» участвуют 16 псковских единороссов 23.09.2025, 17:500 «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? ВИДЕО
23.09.2025, 17:490 Изменение бюджетных параметров обсудят депутаты Собрания 23.09.2025, 17:400 Росгвардия приглашает псковичей на должность «инспектор ОЛРР» 23.09.2025, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2025, 17:330 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных». ВИДЕО
23.09.2025, 17:330 Антон Дымов о долгах муниципалитетов и ограничении поставки газа 23.09.2025, 17:220 СОБЫТИЕ: Социальная догазификация Пушкинских Гор 23.09.2025, 17:211 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 23% 23.09.2025, 17:130 Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали
23.09.2025, 17:100 Псковские спортсмены завоевали 17 медалей на первенстве Полоцка по легкой атлетике 23.09.2025, 17:030 «Книжная яблоня» в среду научит псковичей играть в сказки и писать фэнтези 23.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 23 сентября 23.09.2025, 16:570 Псковичка Валерия Зайцева прошла первую неделю подготовки к финалу «Мисс Россия 2025»
23.09.2025, 16:540 «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? ВИДЕО 23.09.2025, 16:450 Круглый стол к 645-й годовщине победы в Куликовской битве провели в Пскове 23.09.2025, 16:421 «Псковские тепловые сети» столкнулись с массовым засорением магистральных сетей ГВС 23.09.2025, 16:370 Максим Ксенофонтов об обязанностях «управляек» перед «Газпромом»
23.09.2025, 16:310 Врач предупредила псковичей, что поликлиника в сезон гриппа может быть местом повышенного риска 23.09.2025, 16:260 Уже завтра Псков присоединится к акции «На работу на велосипеде» 23.09.2025, 16:180 ИТ-холдинг Т1 назвал основных поставщиков решений для бизнеса 23.09.2025, 16:090 ФАС отказалась проверять законность ограничения звонков в мессенджерах по запросу Артура Гайдука
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru