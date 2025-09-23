Общество

География псковского проекта «Экомышление» расширилась до Крыма

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» ведущий - эколог, создатель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров и руководитель некоммерческой организации «Экомудрость» Алексей Жуковский обсудили успешные экологические инициативы, реализуемые при поддержке федерального финансирования.

Флагманским проектом, который уже не в первый раз поддерживает Фонд президентских грантов, является «Экомышление». Как рассказал его ведущий эколог и создатель Сергей Елизаров, проект активно развивается. Если изначально он был городским, то в прошлом году охватил всю Псковскую область, а в текущем учебном году вышел за ее пределы. География расширилась до Крыма, Запорожья и Липецкой области.

«Изначально проект задумывался, как региональный. Это сначала город Псков, потом его район. В прошлом году мы охватили нашим проектом уже все районы Псковской области, а в этом учебном году мы уже выходим за границы нашего региона. Это уже Крым, Запорожье и Липецкая область. Почему именно эти регионы? Потому что, бывая на экологических форумах, я презентую проект. Эти регионы просто первые изъявили желание его реализовать», — пояснил Сергей Елизаров.

Суть проекта «Экомышление» — в проведении большого количества практических мероприятий, главные из которых — современные экоуроки для школьников. Важной практической составляющей является оснащение школ двухсекционными урнами для раздельного сбора пластика и бумаги. При поддержке регионального оператора «Экогрупп» на пришкольных территориях устанавливаются контейнеры для дальнейшей отправки сырья на переработку. Таким образом, полученные знания ученики сразу применяют на практике.

«Мы поняли, что просто рассказывать детям не так интересно. Нужно что-то показывать, чтобы они могли потрогать, повертеть, посмотреть. Поэтому теперь в каждую школу мы устанавливаем двухсекционную урну для сбора пластика и бумаги, чтобы ученики, получив знания на наших уроках, смогли уже применить свои знания на практике. Кроме того, наш партнер – региональный оператор по обращению с ТКО «Экогрупп» – устанавливает на пришкольной территории дополнительный контейнер для сортированного сырья. И тем самым данное сырье уже идет дальше на переработку, из него будут сделаны новые полезные вещи. Мы также большое внимание уделяем детским садикам», — отметил эколог.

Найдя точки соприкосновения с проектом «Эконаследие», Алексей Жуковский также подчеркнул важность такой деятельности для профессиональной ориентации молодежи.

«На самом деле, деятельность, которую мы проводим, это отличная возможность для волонтеров познакомиться с экологическим направлением и в будущем, как ты сказал, выбрать для себя профессию. Например, на основе экспедиции они могут узнать о принципах мониторинга, на основе экоуроков о раздельном сборе мусора они изучат основы переработки. Многие ведь не знают, считают, что просто выкинули пакет с мусором в контейнер, и все. Он дальше сам разберется, куда идти ему. Но на самом деле это очень сложная система, и экологические проекты позволяют соприкоснуться с этими профессиями», — сказал Алексей Жуковский.

Оба эколога призвали молодых людей активнее участвовать в экологических проектах, которые не только решают конкретные проблемы, но и открывают путь в будущую профессию.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».