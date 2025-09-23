Общество

Проект «Эконаследие» охватит природные территории Псковской и Новгородской областей

Некоммерческая организация «Экомудрость» из города Порхова стала одним из победителей первого конкурса Президентского фонда природы, выиграв грант в размере 1,5 миллиона рублей на реализацию проекта «Эконаследие. Защита дикой природы Псковской и Новгородской областей». Об этом рассказал руководитель некоммерческой организации «Экомудрость» Алексей Жуковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда».

География проекта объясняется расположением Порхова — он находится практически посередине между Псковом и Великим Новгородом, что позволяет организации работать с экосистемами двух регионов одновременно.

«Идея проекта зародилась давно, еще до грантового конкурса. Давно хотелось заняться сопровождением и краснокнижных объектов, и мониторингом территории, где действует наша организация. Мы планируем в течение одного года вести деятельность по двум основным направлениям: просвещение и экспедиционная работа», — пояснил Алексей Жуковский.

В рамках информационного блока подготовленные волонтеры будут проводить эко-лекции для взрослых, а также эко-уроки для школьников и детсадовцев, рассказывая о важности сохранения биоразнообразия краснокнижных видов и охране дикой природы.

Ключевой частью проекта станет создание мобильной лаборатории для мониторинга состояния окружающей среды. На средства гранта будет закуплено специальное оборудование, размещенное в большом экспедиционном рюкзаке. С его помощью активисты смогут измерять радиационный фон, кислотность почвы, загрязнение воздуха и водоемов.

«На следующий год уже планируются выходы в природные зоны, где активисты и волонтеры будут знакомиться с дикой природой, оказывать посильное содействие. заниматься мониторингом, изучать их основы. Мы планируем начать с пробной экспедиции уже в октябре в Пскове, чтобы установить фотоловушки для наблюдения за дикими животными. Далее маршруты пройдут через Порхов, Дно, Дедовичи и населенные пункты Новгородской области», — уточнил Алексей Жуковский.

Для работы со сложным оборудованием и интерпретации данных к проекту будут привлечены профессиональные экологи и биологи. Организация также планирует тесно сотрудничать с местными лесничествами и заповедниками, что позволит собирать данные с территорий, которые обычно остаются без внимания ученых.

По итогам годовой работы будет составлен подробный отчет о состоянии окружающей среды, который станет основой для мониторинга в последующие годы.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».