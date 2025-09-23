Общество

Фотофакт: Лосей заметили на объездной Пскова

Несколько лосей заметили на объездной Пскова. Снимки разместили в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Ранее уже лосей видели на объездной, а также в самом городе Пскове.

