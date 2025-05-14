Лосенка заметили на улице Солнечной в Пскове

«Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая». ВИДЕО

Михаил Ведерников может возглавить Совет регионального отделения Российского исторического общества в Псковской области

Пскович хотел сходить с девушкой в театр, но был обманут мошенниками