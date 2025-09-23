Первое занятие по проекту «СВОй ритм» прошло в Великих Луках

Победитель регионального этапа проекта «ПолитЗавод» «Единой России» и «Молодой гвардии» - команда проекта «СВОй ритм» провела первое занятие по комплексной реабилитации ветеранов и участников СВО с ограниченными возможностями здоровья, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал
По словам политика, великолучанка Анна Полынина разработала уникальную программу комплексной реабилитации ветеранов и участников СВО с ограниченными возможностями здоровья.
Впервые Александр Козловский услышал о такой инициативе на встрече с участниками «ПолитЗавода» в Пскове, и был рад отметить, что сегодня этот проект уже воплощается в жизнь. По его словам, Анна Полынина реализует проект вместе с руководителем регионального партийного проекта «Выбор сильных» Владимиром Владимировым.
Особое внимание депутат обратил на то, что «СВОй ритм» – это не просто спортивные и психологические занятия, а системная работа, направленная на социальную адаптацию бывших военных.
«Проект дает им возможность чувствовать себя частью активного сообщества, возвращает уверенность в собственных силах и помогает строить новые планы. Пример Анны Полыниной показывает, как при должной поддержке идеи превращаются в проекты, а проекты – в реальную помощь нашим бойцам», - заключил Александр Козловский.