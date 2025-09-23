Общество

Псковская область и Республика Абхазия обсудили план совместных мероприятий

Направления дальнейшего сотрудничества обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба. Рабочее совещание состоялось в формате видеоконференцсвязи. В нем также приняли участие руководство правительства Псковской области и Абхазии, а также представители профильных министерств и ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Глава региона поблагодарил всю команду правительства Республики Абхазия за теплый прием, оказанный делегации Псковской области во время официального визита.

«Со своей стороны подготовили пакет документов по сотрудничеству с республикой. В него вошли проект соглашения и проект плана мероприятий на 2025–2027 годы. Отмечу, что проект соглашения уже прошел первичное согласование с нашими федеральными органами власти. Чтобы двигаться дальше, ждем обратной связи — есть ли у вас замечания или дополнительные предложения», — сказал Михаил Ведерников.

План включает перечень совместных мероприятий и предполагает развитие сотрудничества в области промышленной кооперации, образования, труда и занятости населения, культуры и культурного наследия, молодежной политики и спорта, туризма и развития транспортного сообщения.

«План мероприятий полностью прошел согласование центральных органов госуправления правительства республики. Мы готовы и дальше совместно прорабатывать важнейшие вопросы, которые позволят нам развиваться в социально-экономическом плане, налаживать культурные и деловые связи», — выступил Владимир Делба.

Например, в торгово-экономической сфере предлагается провести взаимные бизнес-миссии и промышленные практикумы, которые предполагают обмен опытом инструментов развития, а также знакомство с работой технопарков, кластеров и предприятий, которые успешно осуществляют свою деятельность в регионе.

Культурно-просветительские и молодежные мероприятия будут направлены на изучение и сохранение духовно-нравственных ценностей, увековечение памяти, обмен опытом по участию в грантовых конкурсах.

Образовательная сфера предполагает взаимодействие между педагогическими сообществами и ученическими коллективами образовательных учреждений. Ключевыми мероприятиями станет организация отдыха и оздоровления детей, взаимодействие в области инклюзивного образования, развитие отношений в сфере цифровизации системы образования.

Кроме того, на рабочем совещании рассмотрели вопрос подготовки и организации ответного визита делегации Республики Абхазия в Псковскую область.