Маршрут псковских «Ласточек» изменен по техническим причинам

На Октябрьской железной дороге по техническим причинам некоторые пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая, сообщили в официальном канале Октябрьской железной дороги.

Измененные маршруты:

№810 «Ласточка» сообщением Псков – Санкт-Петербург,

№809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что недалеко от станции Плюсса утром в пятницу, 26 сентября, произошел взрыв на железнодорожных путях.