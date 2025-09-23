Общество

Около 1 200 подростков трудоустроились через Областной центр занятости населения

Около 1 200 подростков трудоустроились через Областной центр занятости населения Псковской области в этом году. Об этом сообщила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Мы планируем до конца года нарастить на порядка 400-600 трудоустроенных», — подчеркнула министр.

Алена Трунова отметила, что это общее количество принятых на работу за весь период, в различные моменты года, от каникул до учебного времени.

Узнать подробнее о возможностях трудоустройства для молодежи можно, перейдя по ссылке экосистемы «Работа России».