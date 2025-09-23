Общество

Игорь Дитрих участвует в Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России»

В Великом Новгороде 25-26 сентября проходит юбилейный X Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», объединивший более 300 участников из 49 субъектов Российской Федерации и зарубежья. Псковскую область на форуме представляет вице-спикер Собрания Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

Задача масштабного мероприятия, проходящего под эгидой Совета Федерации, - совместно с законодателями федерального и регионального уровня, представителями правительства РФ и экспертами обсудить вопросы сохранения и продвижения национальных культурных и духовных ценностей в контексте глобальных вызовов, а также выработать новые подходы к сохранению архитектурного наследия и развитию малых городов.

В первый день форума состоялись заседания трех тематических секций, где шла речь о совершенствовании нормативной базы в сфере сохранения историко-культурного наследия. Комментируя законодательные инициативы, обсуждаемые на площадках форума, Игорь Дитрих подчеркнул их актуальность для Псковской области.

«Есть понимание, что правовое регулирование в сфере сохранения исторического наследия должно, с одной стороны, способствовать сохранности памятников регионального и местного значения, но при этом не сдерживать новое строительство и развитие территорий», — сказал парламентарий.

Ключевым мероприятием Парламентского форума стало пленарное заседание, которое открыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своём выступлении председатель верхней палаты российского парламента отметила, что при участии парламентариев были разработаны и приняты законы о сохранении исторических поселений и регулировании деятельности музеев-заповедников, ужесточена ответственность за причинение вреда памятникам архитектуры, установлены льготы, стимулирующие благотворительную и меценатскую деятельность.

Спикер также выделила закон о нематериальном этнокультурном наследии и закон о капитальном ремонте в многоквартирных домах, имеющих статус памятников. По словам Валентины Матвиенко, в ближайшее время может быть принят федеральный закон о создании единого портала для мониторинга состояния памятников культуры – этот законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ. На пленарном заседании также выступили министр культуры РФ Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, представители регионов.

В завершение, делясь общими впечатлениями о двухдневной программе парламентского форума, Игорь Дитрих отметил важность взаимодействия представителей разных российских регионов.

«Сейчас огромного прогресса достиг искусственный интеллект, но такие встречи убеждают, что искусственный интеллект никогда не заменит человеческое общение и не сгенерирует те идеи и предложения, которые возникают при живом обмене мнениями представителей разных регионов нашей огромной страны»,— резюмировал парламентарий.

В ходе рабочей поездки в Великий Новгород Игорь Дитрих также встретился с председателем Новгородской областной Думы Юрием Бобрышевым. Во встрече также участвовал председатель парламента Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев.