Псковский омбудсмен выступил с лекцией на государственно-правовом информировании личного состава регионального УМВД России

Региональный Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие и выступил с лекцией в Управлении МВД России по Псковской области, где состоялось государственно-правовое информирование личного состава, сообщил Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В ходе лекции на тему «Права человека в современной России. Государственные институты правозащиты» псковский омбудсмен рассказал об истории формирования современной системы прав человека в мире, обстоятельствах, которые способствовали созданию Организации Объединенных Наций и принятию Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году Декларации прав и свобод, а также современных международных и национальных государственных органах, содействующих защите и восстановлению прав граждан России.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что, несмотря на различные современные толкования норм международных правовых актов (Международный пакт о гражданских и политических правах и протоколы к нему, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятые в 1966 году), которые порой не отражают действительное содержание таких актов, заложенное в них разработчиками этих документов, значимость сохранения духовных и культурных традиций для укрепления единства российского общества на современном этапе.

Псковский омбудсмен отметил важность работы по защите прав граждан, в том числе и в системе органов внутренних дел, строгое следование конституционным нормам, которые определяют, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью в российском государстве, а также остановился на состоянии с соблюдением прав человека и гражданина в Псковской области на основании статистических данных, отражённых в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Псковской области.

​В завершение мероприятия Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов ответил на вопросы полицейских и пожелал им успехов в службе, а также выразил особую благодарность сотрудникам экспертного подразделения, которые оказывают помощь при рассмотрении обращений участников СВО и членов их семей.