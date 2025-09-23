Общество

Сергей Вострецов: Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют обновление Положения об оплате труда работников МСЭ

Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют обновление Положения об оплате труда работников учреждений медико-социальной экспертизы, сообщается в Telegram-канале председателя объединения СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

Официально зарегистрирован приказ Минтруда России от 02.07.2025 № 419н, вносящий изменения в Положение об оплате труда работников федеральных казённых учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), подведомственных Минтруда. Новые нормы призваны скорректировать размеры стимулирующих надбавок, усилить роль территориальных и районных коэффициентов, а прежде всего — повысить привлекательность работы в системе МСЭ и удержать квалифицированные кадры в социальной сфере.

В тексте приказа уточняются условия применения районных коэффициентов и надбавок для деятельности в северных и приравненных территориях. Для сотрудников МСЭ это означает, что работа в отдалённых районах будет более выгодной не просто абстрактно, а по чётко зафиксированным правилам.

Медико-социальная экспертиза — это узкое, сложное направление, требующее сочетания медицинских, юридических и социальных компетенций. Кадровый дефицит, переутомление и профессиональное выгорание часто становятся реальностью для таких специалистов.

Обновлённые правила оплаты труда могут дать:

более справедливое вознаграждение тех, чья зона ответственности тяжела или сложна (например, отдалённые районы, сложные случаи инвалидности);

повышенную прозрачность, чтобы специалисты видели, как именно формируется их доход и к каким уровням можно стремиться;

снижение оттока кадров, когда они будут чувствовать, что усилия и «географическая сложность» работы вознаграждаются объективно;

усиление социальной справедливости в системе — ведь разрыв между отдельными субъектами (городские центры удалённые районы) будет частично нивелирован через коэффициенты.

Словом, нововведение — не просто «прибавка», а попытка построить мотивирующую систему, опирающуюся на реальные задачи, нагрузку и географические факторы.

«Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют обновление Положения об оплате труда работников МСЭ — это важный шаг к более справедливой и мотивирующей системе вознаграждения. Мы давно подчёркивали: без финансовых стимулов, формализованных коэффициентов и чёткого определения надбавок удерживать квалифицированные кадры в системе защиты прав инвалидов становится всё сложнее. Мы убеждены, что новый механизм стимулирующих надбавок, связанный с разницей между текущей и возможной выплатой, позволит ликвидировать занижение вознаграждения тех, кто трудится в удалённых и труднодоступных районах. Это не просто "повышение зарплаты", это — внедрение понятной и прогнозируемой системы, в которой каждый специалист видит, за что он может претендовать на рост. Профсоюзы СОЦПРОФ продолжат внимательно относиться к исполнение этих норм в регионах, требовать, чтобы нормативные акты и финансирование шли рука об руку, и добиваться, чтобы повышение оплаты труда не осталось на бумаге, а реально дошло до каждого человека, работающего в сфере медико-социальной экспертизы», - отметил Сергей Вострецов.

Позиция профсоюзов СОЦПРОФ показывает, что диалог между государством и профессиональным сообществом становится важным фактором устойчивого развития отрасли. При поддержке профсоюзов и контроле за реальным исполнением новых правил реформирование оплаты труда работников МСЭ способно превратиться из формальной корректировки в реальный инструмент мотивации и удержания специалистов.

Таким образом, сегодняшние изменения — это инвестиция в будущее системы социальной защиты России, где качество работы напрямую зависит от того, насколько справедливо и прозрачно вознаграждается труд её специалистов.