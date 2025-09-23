Сергей Вострецов: Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют обновление Положения об оплате труда работников МСЭ

Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют обновление Положения об оплате труда работников учреждений медико-социальной экспертизы, сообщается в Telegram-канале председателя объединения СОЦПРОФ Сергея Вострецова.
Официально зарегистрирован приказ Минтруда России от 02.07.2025 № 419н, вносящий изменения в Положение об оплате труда работников федеральных казённых учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), подведомственных Минтруда. Новые нормы призваны скорректировать размеры стимулирующих надбавок, усилить роль территориальных и районных коэффициентов, а прежде всего — повысить привлекательность работы в системе МСЭ и удержать квалифицированные кадры в социальной сфере.
В тексте приказа уточняются условия применения районных коэффициентов и надбавок для деятельности в северных и приравненных территориях. Для сотрудников МСЭ это означает, что работа в отдалённых районах будет более выгодной не просто абстрактно, а по чётко зафиксированным правилам.
Медико-социальная экспертиза — это узкое, сложное направление, требующее сочетания медицинских, юридических и социальных компетенций. Кадровый дефицит, переутомление и профессиональное выгорание часто становятся реальностью для таких специалистов.
Обновлённые правила оплаты труда могут дать:
Словом, нововведение — не просто «прибавка», а попытка построить мотивирующую систему, опирающуюся на реальные задачи, нагрузку и географические факторы.
Позиция профсоюзов СОЦПРОФ показывает, что диалог между государством и профессиональным сообществом становится важным фактором устойчивого развития отрасли. При поддержке профсоюзов и контроле за реальным исполнением новых правил реформирование оплаты труда работников МСЭ способно превратиться из формальной корректировки в реальный инструмент мотивации и удержания специалистов.
Таким образом, сегодняшние изменения — это инвестиция в будущее системы социальной защиты России, где качество работы напрямую зависит от того, насколько справедливо и прозрачно вознаграждается труд её специалистов.