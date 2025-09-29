Общество

«Титан-Полимер» представил инновационные разработки и экспортные планы на «Иннопром. Беларусь»

Завод «Титан-Полимер» представил на международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» производственные решения и новые проекты, формирующие основу для углубления сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь и расширения экспортных поставок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

В рамках экспозиции компания продемонстрировала ассортимент БОПЭТ пленок, востребованных у производителей гибкой упаковки, кабельной продукции, электротехники и строительных материалов. Сегодня «Титан-Полимер» сотрудничает с пятью ведущими белорусскими предприятиями.

Компания представила перспективы второй очереди инвестпроекта – запуск производства ПЭТ- и ПБТ-гранул. Планируется выпуск до 140 тысяч тонн ПЭТ и 80 тысяч тонн ПБТ в год. Этот объем позволит впервые в России наладить производство ПБТ-гранул и существенно снизить зависимость от импорта сырья для упаковочной, текстильной и пластиковой промышленности.

Особое внимание участников выставки вызвал пилотный проект предприятия – ПЭТ бутылка с БОПЭТ этикеткой. Технология повышает перерабатываемость упаковки и отвечает современным экологическим требованиям. Решение заинтересовало производителей напитков, для которых завод готов предложить как пленки для этикеток, так и сырье для самих бутылок.